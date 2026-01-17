Terni la cantante Simona Molinari inaugura Visioninmusica 2026

A Terni, Simona Molinari apre ufficialmente Visioninmusica 2026 con il suo nuovo progetto Kairos, un racconto musicale che attraversa jazz, pop e world music. L'evento segna l'inizio di una stagione dedicata alla musica di qualità, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare l’evoluzione artistica di una delle voci più apprezzate del panorama italiano.

Simona Molinari inaugura Visioninmusica 2026 con Kairos, il nuovo progetto che ripercorre la sua carriera tra jazz, pop e world music. Lo spettacolo propone brani noti come Egocentrica, La felicità e In cerca di te, insieme a omaggi a Ella Fitzgerald, Lucio Dalla e Francesco De Gregori, e a un. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

