Terme risalenti al Neolitico la straordinaria scoperta | E siamo soltanto all’inizio

A Sorano, nel Grossetano, è stata recentemente scoperta una sorgente termale risalente al Neolitico, una scoperta che potrebbe cambiare la comprensione della storia antica del territorio. Questa scoperta rappresenta un passo importante nello studio delle civiltà passate e apre nuove prospettive di ricerca. Si tratta di un ritrovamento che, pur essendo all'inizio delle sue indagini, promette di offrire importanti approfondimenti sul passato della regione.

Sorano (Grosseto), 17 gennaio 2026 – Una scoperta archeologica destinata a riscrivere la storia più antica del territorio. Alle Terme di Sorano è emersa una struttura monumentale risalente al pieno Neolitico, databile tra il 4495 e il 4335 avanti Cristo, un risultato che colloca il sito tra le testimonianze preistoriche più rilevanti a livello nazionale. A raccontare la portata della scoperta è Stefano Giuntoli, archeologo e direttore scientifico dello scavo: "È uno degli scavi più sorprendenti che mi siano capitati. Non si sapeva nulla di questa enorme cavità, che era completamente sparita dalla memoria storica.

