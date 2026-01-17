Tenta di passare due smartphone al congiunto in carcere bloccata all' ingresso e denunciata

Nella giornata di ieri, venerdì 16 gennaio, presso il Carcere di Sant’Anna, durante un colloquio tra un detenuto e un familiare, le forze di polizia penitenziaria hanno sequestrato due smartphone che il congiunto cercava di introdurre illegalmente. L’episodio ha portato alla denuncia del tentativo di contrabbando e al blocco dell’ingresso. L’evento evidenzia le misure di sicurezza adottate per prevenire ingressi non autorizzati all’interno delle strutture penitenziarie.

A darne notizia sono i segretari della Uil Pa Polizia Penitenziaria di Modena Pietro Silvestri e Francesco Raccio: "Nonostante le difficoltà, gli agenti continuano a dimostrare impegno e senso del dovere" Nella giornata di ieri, venerdì 16 gennaio, presso il Carcere di Sant'Anna, durante i colloqui traun detenuto e un suo familiare, il personale di polizia penitenziaria ha rinvenuto esequestrato due smartphone che un congiunto tentava di introdurre indebitamenteall'interno dell'Istituto per destinarli al detenuto, impedendone così l'ingresso eattivando le procedure di legge.A darne notizia sono i Segretari della Uil Pa Polizia Penitenziaria di Modena Pietro Silvestri eFrancesco Raccio.

