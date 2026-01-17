Tennis parte la rimonta di Sinner verso Alcaraz | gli obiettivi del 2026

Il 2026 nel mondo del tennis si apre con una nuova sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due talenti emergenti pronti a confrontarsi per la leadership del ranking ATP. Questa stagione promette incontri avvincenti e obiettivi ambiziosi per entrambi, segnando un percorso di crescita e confronto nel panorama internazionale. Un anno che potrà definire il futuro di due dei più promettenti giocatori del circuito.

Il 2026 del tennis si apre con un copione già scritto ma tutt'altro che scontato. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che daranno vita a una serie di duelli per contendersi la vetta del ranking Atp. Alla vigilia degli Australian Open, primo Slam della stagione, l'altoatesino si presenta con la consapevolezza di aver già dimostrato di poter reggere il confronto con lo spagnolo, ma anche con la necessità di fare un ulteriore salto di qualità. Dopo una stagione precedente chiusa ad altissimo livello, Sinner sa che per tornare stabilmente al numero uno servirà continuità nei grandi appuntamenti e la capacità di trasformare le finali perse in occasioni di riscatto.

