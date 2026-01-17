Tennis Cocciaretto regina di Hobart | battuta Jovic in finale
Elisabetta Cocciaretto si impone nella finale di Hobart, battendo Jovic in due set. Con questa vittoria, la tennista italiana conquista il secondo titolo della sua carriera, confermando il suo crescente talento nel circuito internazionale. La finale si è giocata sulla terra battuta della Tasmania, segnando un importante traguardo nel percorso sportivo di Cocciaretto.
Una nuova stella ha brillato nella notte della Tasmania. Dopo la finale persa nel 2023, Elisabetta Cocciaretto vince contro il talento di Iva Jovic e torna in Italia con il secondo titolo in carriera, battendo la statunitense in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. La partita di oggi chiude la settimana perfetta di Cocciaretto, che ha mostrato la sua versione migliore, giocato un gran tennis e perso solo un set in tutto il torneo. Ma andiamo con ordine. La favorita ai nastri di partenza era sicuramente Jovic, numero 30 del ranking e terza favorita del seeding, mentre Cocciaretto partiva dalle qualificazioni. 🔗 Leggi su Sportface.it
