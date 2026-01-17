Tennis Berrettini | Mi devo ritrare dagli Australian Open

Matteo Berrettini ha comunicato tramite i propri canali social di aver deciso di non partecipare agli Australian Open. La scelta, presa in extremis, deriva da motivi personali o di salute, e il tennista romano si scusa con i tifosi per l’assenza. La sua assenza rappresenta una perdita significativa per il torneo, ma la decisione è stata presa nel rispetto della propria condizione attuale.

