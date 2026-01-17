Tennis Berrettini | Mi devo ritrare dagli Australian Open

Matteo Berrettini ha comunicato tramite i propri canali social di aver deciso di non partecipare agli Australian Open. La scelta, presa in extremis, deriva da motivi personali o di salute, e il tennista romano si scusa con i tifosi per l’assenza. La sua assenza rappresenta una perdita significativa per il torneo, ma la decisione è stata presa nel rispetto della propria condizione attuale.

Roma, 17 gen. (askanews) – Matteo Berrettini ha deciso in extremis di non partecipare all’Australian Open, come ha annunciato con una dichiarazione via social: “Mi dispiace tantissimo dovermi ritirare dal torneo. Mi é sempre piaciuto giocare qui e sentire il vostro incredibile sostegno. Grazie al torneo per la vostra fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto” ha dichiarato il romano ex n.6 al mondo, che avrebbe esordito nel primo Slam stagionale lunedì prossimo, contro l’australiano Alex De Minaur. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

