Televisione quanto ci costa guardarla | tutti i calcoli

L’arrivo di HBO Max in Italia il 13 gennaio rappresenta un nuovo passo nel panorama delle piattaforme streaming, ampliando le opzioni a disposizione degli utenti. Tuttavia, questa crescita delle offerte comporta anche un aumento dei costi totali per i consumatori, che devono valutare attentamente le spese legate a diversi servizi. In questa guida, analizzeremo i costi medi delle abbonamenti televisivi e streaming, fornendo strumenti utili per calcolare l’impatto sulla propria spesa mensile.

Hbo Max è ufficialmente sbarcata in Italia il 13 gennaio. Un evento atteso e importante tra i grandi player internazionali di contenuti televisivi ma anche, a ben vedere, una spesa in più per i telespettatori sempre più appassionati (ma anche confusi ed economicamente vessati) di fronte al moltiplicarsi di offerte e possibilità di visioni esclusive per serie, film, come pure, da ormai diversi anni, eventi sportivi in diretta. Ogni cosa, però, ha il suo costo che va aggiungersi ad altre spese che il telespettatore 4.0 è chiamato a sostenere un balzello che, a conti fatti - a seconda delle combinazioni scelte – può aggiungere dai 50 ai 100 euro mensili in più, solo per restare al passo con le nuove tecnologie televisive. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

