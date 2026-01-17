Teleriscaldamento con acque termali reflue | dalla Regione 953 mila euro per ampliare il progetto
Il Comune di Montegrotto Terme riceve 953.000 euro dalla Regione per ampliare il sistema di teleriscaldamento alimentato con acque termali reflue. Questo intervento mira a migliorare l’efficienza energetica e sostenere l’uso di risorse locali in modo più responsabile, contribuendo a uno sviluppo più sostenibile della comunità. L’iniziativa rappresenta un passo importante verso un approccio energetico più innovativo e rispettoso dell’ambiente.
Il Comune di Montegrotto Terme si è aggiudicato un importante finanziamento regionale di 953.000 euro per l'ampliamento della rete di teleriscaldamento alimentata con acque termali reflue. La notizia è arrivata nei giorni scorsi con il Decreto del Dirigente Regionale che ha attestato l'amministrazione come beneficiaria del contributo a seguito del bando regionale al quale aveva partecipato nell'autunno 2025. Il finanziamento, che copre circa il 45% della spesa complessiva di 2.118.000 euro, consentirà di completare ed estendere il tracciato della rete di teleriscaldamento attualmente in fase di realizzazione grazie ai fondi PNRR. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
