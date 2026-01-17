Tekapp si impegna a garantire un rapporto equo e rispettoso con tutti i fornitori. L’Amministrazione comunale di Tekapp dichiara di non adottare mai comportamenti discriminatori, intimidatori o ingiustamente penalizzanti nei confronti di aziende o soggetti economici coinvolti nei servizi e nei beni forniti. La trasparenza e il rispetto sono valori fondamentali per mantenere un rapporto professionale e corretto con tutti i partner.

"L’Amministrazione comunale non ha mai avuto e, anche in futuro, continuerà a non avere, atteggiamenti discriminatori o intimidatori o ingiustamente penalizzanti nei confronti di alcuna azienda o soggetto economico fornitore di beni o servizi. È qualcosa di totalmente estraneo all’Ente, sia negli organi politici sia in tutta la struttura". Lo ha precisato l’assessore Giulio Guerzoni in risposta all’interrogazione di Ferdinando Pulitanò (FdI) su intimidazioni nei confronti della Azienda Tekapp srl, chiarendo che "è altra cosa la piena legittimità del dibattito politico, a tutti i livelli, locale e nazionale, dentro e fuori i luoghi istituzionali, sulla situazione drammatica di guerra in Medioriente e in particolare nella striscia di Gaza ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tekapp, nessuna discriminazione.

