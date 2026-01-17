Teatro Vasco Rossi si comincia | Il primo corso già sold out Obiettivo | mettersi in gioco
Il Teatro Vasco Rossi apre le sue porte con il primo corso già sold out, offrendo un'opportunità di crescita personale e professionale. L'iniziativa invita a mettersi in gioco, in continuità con il percorso di Vasco Rossi, che ha iniziato la sua strada da giovane, tra Zocca e Bologna. Un’occasione per approfondire competenze e scoprire nuove potenzialità, in un contesto che valorizza l’esperienza e l’impegno.
Vasco Rossi aveva 16 o 17 anni, quando ‘veniva giù’ da Zocca per andare a studiare a Bologna, all’Istituto Tanari, "la scuola di ragioneria che mio padre mi aveva obbligato a- fare", ricorda. Bologna, per lui, era come New York, una città enorme e sconosciuta: a cavallo fra gli anni ‘60 e ‘70, gli anni della rivoluzione culturale e dei costumi, anche (e soprattutto) sotto le Due Torri si viveva un clima di fermento e di avanguardia. "Quando Alvarez, un attore, lanciò i suoi corsi di teatro, io mi presentai subuto, incuriosito – aggiunge Vasco –. Lui ci fece una specie di provino e ci chiese. di urlare: io urlai istintivamente e con tutta l’energia che avevo in corpo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Teatro Vasco Rossi, si comincia: Il primo corso già sold out. Obiettivo: mettersi in gioco.
