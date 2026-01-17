Il Teatro Studio di Arcidosso presenta un ciclo di tre appuntamenti dedicati alla pace, in occasione della Festa della Toscana. Il progetto, intitolato “La realtà del teatro (il teatro della realtà)”, è finanziato dalla Regione e da Cesvot. Gli incontri mirano a esplorare il ruolo del teatro come strumento di riflessione sulla convivenza e la pace, tra palco e realtà, offrendo uno sguardo approfondito su questo tema fondamentale.

Arcidosso (Grosseto), 17 genaio 2026 – Tra palco e realtà. Tema della Festa della Toscana è la pace. Teatro Studio ha realizzato un progetto finanziato dalla Regione e da Cesvot dal titolo ’La realtà del teatro (il teatro della realtà)’. Scenari delle ultime cronache sono le guerre e la risposta che può offrire il teatro, nelle sue varie declinazioni è da ritenersi non solo utile ed efficace, ma necessaria. Il teatro non è finzione, ma realtà, la realtà dell’esserci fisicamente, la realtà del racconto anche quando questo si presenti in forma di fiaba o di parabola, la realtà dell’impegno, del guardarsi, del parlarsi, dell’incontrarsi: la realtà del corpo, dei corpi, quello degli attori e quello del pubblico che gli sta davanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Studio e il progetto: tre appuntamenti che raccontano la pace sul palco

Leggi anche: Il progetto “Kairos” al Real Teatro Santa Cecilia: sul palco Simona Molinari e l’Orchestra Jazz Siciliana

Leggi anche: “Ci sono le guerre, non c’è sicurezza nelle città, i giovani non hanno la pace. Porto la nostalgia a teatro e ai ballerini sul palco preferisco l’orchestra”: così Noemi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Teatro Studio. Parlare di pace agli studenti; Unlock the City!, evento finale del progetto teatrale internazionale e incontri con artisti e partner; Mirandola, al via “Sciroppo di Teatro”: magia, bolle e risate per bambini e famiglie; Teatro Studio Bunker ANN06: musica, classici e impegno civile nella nuova stagione dell’Accademia dei Folli.

Teatro Studio. Parlare di pace agli studenti - Teatro Studio ha realizzato un progetto finanziato dalla Regione e da Cesvot dal titolo ’La realtà del teatro (il teatro della realtà)’. msn.com