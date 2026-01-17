Teatro Studio e il progetto | tre appuntamenti che raccontano la pace sul palco
Il Teatro Studio di Arcidosso presenta un ciclo di tre appuntamenti dedicati alla pace, in occasione della Festa della Toscana. Il progetto, intitolato “La realtà del teatro (il teatro della realtà)”, è finanziato dalla Regione e da Cesvot. Gli incontri mirano a esplorare il ruolo del teatro come strumento di riflessione sulla convivenza e la pace, tra palco e realtà, offrendo uno sguardo approfondito su questo tema fondamentale.
Arcidosso (Grosseto), 17 genaio 2026 – Tra palco e realtà. Tema della Festa della Toscana è la pace. Teatro Studio ha realizzato un progetto finanziato dalla Regione e da Cesvot dal titolo ’La realtà del teatro (il teatro della realtà)’. Scenari delle ultime cronache sono le guerre e la risposta che può offrire il teatro, nelle sue varie declinazioni è da ritenersi non solo utile ed efficace, ma necessaria. Il teatro non è finzione, ma realtà, la realtà dell’esserci fisicamente, la realtà del racconto anche quando questo si presenti in forma di fiaba o di parabola, la realtà dell’impegno, del guardarsi, del parlarsi, dell’incontrarsi: la realtà del corpo, dei corpi, quello degli attori e quello del pubblico che gli sta davanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
