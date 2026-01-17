Teatro della Toscana inizia l' era di Walter Zambaldi

Il Teatro della Toscana annuncia ufficialmente la nomina di Walter Zambaldi come nuovo direttore generale della fondazione. Questa scelta segna l'inizio di un nuovo capitolo per l’istituzione, con l’obiettivo di rafforzare le attività teatrali e culturali sul territorio. Zambaldi porta con sé un’esperienza consolidata nel settore, pronti a proseguire il percorso di crescita e valorizzazione del teatro regionale.

La nomina di Walter Zambaldi a direttore generale della Fondazione Teatro della Toscana ha ricevuto l'ufficialità formale. Il Consiglio di amministrazione ha deliberato l'affidamento dell'incarico, confermando quanto già emerso nelle scorse settimane. La gestione di Zambaldi, di concerto col Ministero, ma comunque fortemente caldeggiata dal direttore artistico Stefano Massini, partirà immediatamente in forma part-time, per poi passare a regime full-time dal 1° aprile 2026. Il nuovo direttore generale subentra a Carlo Calabretta, che ha guidato l'ente ad interim dopo l'uscita di Marco Giorgetti e che continuerà a far parte della struttura. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

