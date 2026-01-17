Tavoli in mezzo alla strada anche d’inverno proteste per i parcheggi

A Ascoli, il tema dell’occupazione di suolo pubblico torna a essere al centro del dibattito cittadino, con tavoli posizionati in strada anche durante l’inverno e proteste legate alle aree di parcheggio. La questione riguarda l’uso degli spazi pubblici nel centro storico, suscitando discussioni sulla gestione delle risorse urbane e sulle esigenze di cittadini e attività commerciali.

Ad Ascoli torna al centro del dibattito il tema dell’ occupazione di suolo pubblico nel cuore della città. Alcuni residenti del centro storico hanno infatti chiesto la rimozione degli arredi esterni di un noto ristorante situato in Rua Mazzoni. La richiesta è stata formalizzata attraverso una lettera inviata al sindaco Marco Fioravanti e, per conoscenza, anche alla redazione del Carlino. Nel mirino dei cittadini ci sono tavoli e piante collocati lungo la via, che secondo i firmatari della segnalazione creerebbero disagi e non rispetterebbero i criteri previsti dalla normativa comunale. "Si fa presente – scrivono i residenti nella lettera – che il suddetto spazio non viene utilizzato dal ristorante nel periodo invernale e che gli arredi occupano anche lo spazio aderente al portone del Polo culturale e dell’edificio scolastico che si trova in quell’area". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

