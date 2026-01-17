Tatarella afferma di essere stato trattato come un colpevole senza un giusto processo. In politica, alcuni eventi rimangono impressi, riemergendo quando il silenzio si spezza. Le vicende non dimenticate riacquistano rilevanza, ricordandoci che certi momenti segnano profondamente chi li vive, anche dopo molto tempo.

In politica, come nella vita, ci sono ferite che non si rimarginano. E ci sono vicende che tornano a galla quando il silenzio, durato anni, diventa insostenibile. Così, a pochi giorni dall’assoluzione in Appello nel processo noto come “Mensa dei poveri”, l’ex consigliere comunale di Forza Italia Pietro Tatarella ha deciso di rompere quello che lui stesso definisce un lungo riserbo, tornando su quel 7 maggio 2019 che ha segnato la sua esistenza e la sua carriera politica. “Da quel 7 maggio 2019 sono passati quasi 7 anni. Non ho mai detto una parola ma è arrivato il momento di dover dire alcune cose” la premessa nel lungo post – o meglio sfogo – pubblicato su Facebook. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tatarella: “Mi hanno trattato come un colpevole senza processo”

Leggi anche: La “verità” di Andrea Sempio sull’omicidio di Chiara Poggi: “Mi hanno fatto un processo mediatico e hanno deciso che sono io il colpevole”

Leggi anche: Raoul Bova: «Per l'audio sugli "occhi spaccanti" ho subito un'uccisione pubblica. Mi hanno trattato come un appestato, mi sono sentito solo»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Probabilmente Trump è stato avvertito da Mosca con una telefonata riservata o un colloquio riservato con l'ambasciatore statunitense a Mosca che, se l'Iran viene attaccato, la Russia, che ha un trattato di alleanza con l'Iran, non potrà fare a meno di intervenire. - facebook.com facebook