Tanino il nuovo romanzo di Alfredo Alvino | prima presentazione il 20 febbraio a Napoli

Il 20 febbraio a Napoli si terrà la prima presentazione di “Tanino”, il nuovo romanzo di Alfredo Alvino, pubblicato da Guida Editori. Un’opera che si propone di offrire una narrazione approfondita e riflessiva, mantenendo uno stile sobrio e curato. Questa introduzione intende avvicinare il lettore a un libro che si distingue per la sua autenticità e attenzione ai dettagli, senza ricorrere a effetti sensazionalistici.

Il nuovo romanzo di Alfredo Alvino, dal titolo “Tanino”, arriva in libreria ed è pubblicato da Guida Editori. La prima presentazione ufficiale è in programma venerdì 20 febbraio 2026 nella sala della casa editrice, in via Bisignano 11, a Napoli. All’incontro interverranno la professoressa Elena Gigante, l’avvocato Michele Brandi Bisogni e il giornalista Gianni Occhiello, che accompagneranno l’autore nel racconto del libro e dei suoi temi principali. Per Alvino, inoltre, un riconoscimento importante: il presidente dell’Associazione culturale Agape ha comunicato allo scrittore la vittoria del primo premio del concorso 2025 con il romanzo “Nemici Fraterni”, pubblicato due anni fa. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - “Tanino”, il nuovo romanzo di Alfredo Alvino: prima presentazione il 20 febbraio a Napoli Leggi anche: Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione di "Porto Vecchio", il nuovo romanzo di Eleonora Davide Leggi anche: A Lanciano la presentazione del nuovo romanzo di Kristine Maria Rapino “Scialacca" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Nuova stagione, nuovo menu. Da Tonino a Sacrofano vi aspetta per assaporare tutte le novità e le ricette studiate secondo la stagionalità dei prodotti e la tradizione. Prenota oraRistorante Da Tonino, Via del Vicoletto 1, Sacrofano (Roma) 3881445429 #r - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.