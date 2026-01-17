Tali e Quali 2026 chi ha vinto la puntata di venerdì 16 gennaio

Venerdì 16 gennaio si è svolta la seconda puntata di Tali e Quali 2026, condotta da Nicola Savino con Francesco Totti come ospite. La serata ha visto la vittoria di Irene Petitto e Antonio Caridei, che si sono qualificati per la finale del talent. Il programma continua a proporre performance di imitazione e musica, mantenendo il suo tradizionale formato di intrattenimento.

Irene Petitto e Antonio Caridei vincono la puntata di Tali e Quali 2026 e accedono alla finale. Nicola Savino ieri sera ha condotto la seconda puntata del suo show con Francesco Totti ospite.

Chi ha vinto la seconda puntata di Tali e Quali del 16 gennaio? - La seconda serata di Tali e Quali, andata in onda venerdì 16 gennaio 2026 su Rai 1, ha regalato al pubblico un mix perfetto di talento vocale e intrattenimento leggero. tag24.it

Tali e Quali, riassunto puntata 16 gennaio 2026: i vincitori della serata, la classifica e le prossime imitazioni - Tutti i momenti salienti della seconda diretta dello show condotto da Nicola Savino: ecco cosa è successo ... today.it

TALI E QUALI - ANTICIPAZIONI DELLA SECONDA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA VENERDÌ 16 GENNAIO 2026 RAI 1

