Tajani sul caso di La Spezia | Inconcepibile vietare ai minorenni l’acquisto di armi da taglio
Il vicepremier Antonio Tajani ha commentato l’incidente di La Spezia, definendo inconcepibile che ai minorenni venga vietato l’acquisto di armi da taglio. Tajani ha anche espresso il suo sdegno per l’aggressione avvenuta a scuola, che ha portato alla tragica morte di un giovane di 18 anni, a seguito di una lite scaturita da una foto condivisa sui social.
“Inconcepibile che un ragazzo accoltelli un compagno a scuola ”: così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commenta l’aggressione costata la vita a uno studente diciottenne, maturata per una foto di una ragazza finita sui social. Parole durissime, pronunciate a margine di un incontro di Forza Italia a Palermo, che fotografano un punto di rottura: per Tajani non è più tollerabile che coltelli e armi da taglio siano facilmente accessibili ai più giovani. “ Dovrà essere proibito ai giovani che non hanno raggiunto la maggiore età di acquistare armi da taglio ”, afferma, indicando una misura che va oltre l’emergenza e punta a una stretta normativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
