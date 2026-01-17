Tajani sul caso di La Spezia | Inconcepibile vietare ai minorenni l’acquisto di armi da taglio

Il vicepremier Antonio Tajani ha commentato l’incidente di La Spezia, definendo inconcepibile che ai minorenni venga vietato l’acquisto di armi da taglio. Tajani ha anche espresso il suo sdegno per l’aggressione avvenuta a scuola, che ha portato alla tragica morte di un giovane di 18 anni, a seguito di una lite scaturita da una foto condivisa sui social.

