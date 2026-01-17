Dal 18 gennaio torna il grande tennis con gli Australian Open. Questa guida completa fornisce tutte le informazioni essenziali: tabellone, montepremi e orari delle partite. Scopri gli appuntamenti e le novità del primo Slam della stagione, per essere sempre aggiornato sulle principali competizioni e i protagonisti di questa edizione.

Nuovo anno, nuovo Australian Open. Come di consueto sarà l'Happy Slam ad aprire la stagione del grande tennis. Il fascino del torneo di Melbourne, cresciuto negli ultimi decenni, è principalmente dovuto alla capacità di fornire delle prime risposte sull'andamento dei successivi mesi. Anche solo qualche settimana di pausa, in passato, è stata sufficiente a ribaltare alcuni equilibri che sembravano definiti. Grandi ritorni, tonfi a sorpresa e rivelazioni assolute: questo e altro sono stati gli Australian Open nel recente passato. Quest'anno, però, di grandi sorprese alle porte non sembrano essercene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tabellone, montepremi, orari: la guida completa degli Australian Open

Leggi anche: Australian Open 2026, il montepremi e il tabellone di Sinner: quando gioca

Leggi anche: Tabellone Australian Open 2026: Alcaraz prima testa di serie, Sinner guida la folta pattuglia azzurra

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Australian Open 2026, la guida completa: calendario, programma, teste di serie, orario sorteggio del tabellone principale, montepremi e dove vederli in TV; Qualificazioni Australian Open 2026, 14 gennaio: analisi di Holt-Zeppieri, Landaluce-Travaglia, Boyer-Passaro, Seyboth Wild-Maestrelli e Cinà-Vallejo; Million Dollar 1 Point Slam 2026: quando scendono in campo Sinner e Alcaraz; Quando Sinner potrà tornare n. 1 della classifica ATP: gli scenari.

Australian Open Atp: tutte - Ecco tabellone, montepremi, orari e dove vedere le partite in tv ... msn.com