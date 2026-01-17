Il tabellone doppio femminile degli Australian Open 2026 è stato recentemente pubblicato. Sara Errani e Jasmine Paolini, entrambe con ambizioni di vittoria, affrontano il torneo come teste di serie numero 2. Rispetto alle edizioni passate, il quadro si presenta più equilibrato, offrendo loro opportunità di avanzata con meno rischi. Questa partecipazione rappresenta un’ulteriore occasione per le due atlete di consolidare il proprio valore nel circuito Slam.

Nella notte è stato svelato anche il tabellone di doppio femminile degli Australian Open 2026. Sara Errani e Jasmine Paolini provano ad aumentare a due il numero dei titoli Slam vinti in coppia, e partono sia da teste di serie numero 2 che da un tabellone che, da qualunque parte la si vede, è meno pieno di possibili rischi di altre volte. Per la coppia azzurra esordio contro la britannica Maia Lumsden (che già ha affrontato le due azzurre a Wimbledon 2024, ma in coppia con Harriet Dart) e la cinese Qianhui Tang. Poi, al secondo turno, in ogni caso due wild card: le australiane Kimberly BirrellTalia Gibson o le giapponesi Momoko KoboriAyano Shimizu. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone doppio femminile Australian Open 2026: Errani/Paolini al via con grandi ambizioni

Leggi anche: Entry-list Australian Open 2026, solo due italiane nel tabellone femminile: Jasmine Paolini, unica punta azzurra

Leggi anche: Entry-list Australian Open 2026, solo due italiane nel tabellone principale: Jasmine Paolini, unica punta azzurra

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Jasmine Paolini e Sara Errani all'Australian Open 2026: quando gioca il doppio, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis WTA; Australian Open 2026, il tabellone aggiornato maschile e femminile: gli avversari di Sinner; Australian Open, tabellone femminile: Paolini nel quarto di Sabalenka, Anisimova dal lato di Swiatek; Australian Open donne: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff. In campo già domenica.

Tabellone doppio femminile Australian Open 2026: Errani/Paolini al via con grandi ambizioni - Nella notte è stato svelato anche il tabellone di doppio femminile degli Australian Open 2026. oasport.it