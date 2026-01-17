Szoboszlai spacca la traversa! Il Liverpool sbaglia di tutto con il Burnley
Il Liverpool pareggia 1-1 contro il Burnley, penultimo in classifica, in una partita caratterizzata da occasioni sprecate da entrambe le squadre. Wirtz, alla sua terza rete in Premier, porta avanti i Reds, ma Edwards ristabilisce la parità. Szoboszlai colpisce la traversa, evidenziando le difficoltà offensive del Liverpool, che non riesce a ottenere i tre punti in una gara comunque equilibrata.
