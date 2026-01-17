Le segreterie scolastiche stanno cercando insegnanti per le supplenze 2026, seguendo quanto previsto dall'OM n. 882024. La procedura di interpello sarà attivata una volta esaurite le graduatorie, quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare le supplenze proposte. È importante rimanere aggiornati sulle modalità di convocazione e sulle tempistiche di questa procedura per comprendere eventuali opportunità di lavoro nel settore scolastico.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l’incarico proposto. L’interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. N.B. Si consiglia di cliccare sul relativo link perché in questi giorni gli interpelli sono numerosi e le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate costantemente e non tutti gli avvisi potrebbero essere presenti in questa pagina. Classe di concorso A033 – SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHEper n. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Supplenze 2026: segreterie scolastiche alla ricerca di insegnanti

Leggi anche: Supplenze 2026: segreterie scolastiche alla ricerca di insegnanti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Supplenze 2026: segreterie scolastiche alla ricerca di insegnanti; Supplenze brevi, scuole in affanno: dirigenti esposti a responsabilità e didattica a rischio; Decreto per il conferimento di supplenza breve su posto comune fino a dieci nelle scuole di I e II grado della Secondaria: in allegato un modello aggiornato alla finanziaria 2026; Quali sono i requisiti di accesso delle GPS 2026 per docenti e ITP? La Guida completa e definitiva.

Stipendio supplenze brevi, anche a gennaio pagamento dovrebbe essere regolare - Dopo la "mega" emissione dello scorso 15 dicembre, con cui il Ministero ha sanato le mensilità spettanti da settembre per le supplenze temporanee, i prossimi pagamenti dovrebbero essere regolari. orizzontescuola.it

Supplenze docenti e ATA, dal 2026 monitoraggio quadrimestrale. Eventuali risparmi confluiranno nel MOF - La Legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo sistema di monitoraggio delle supplenze di docenti e ATA. orizzontescuola.it

Docenti e ATA: stretta sulle supplenze. Le novità dalla manovra di bilancio 2026 - La Legge di Bilancio 2026 segna un passaggio importante per il sistema scolastico italiano, introducendo una stretta significativa sulle supplenze brevi e una serie di misure che incidono ... msn.com

Supplenze Docenti, ancora Interpelli Fino al 30 Giugno: Dove ed Entro Quando Fare Domanda -Tuttolavoro24.it - facebook.com facebook