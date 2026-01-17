Sulle note dei Queen Omaggio al Teatro Aurora | Sul palco la loro energia

Da lanazione.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Aurora rende omaggio ai Queen con l’evento

I Break Free sono la tribute band dei Queen più accreditata a livello internazionale, con oltre 500 concerti in tutto il mondo e fan che li seguono a ogni performance. Saranno domani a Scandicci, al Teatro Aurora a partire dalle 20,30, con uno spettacolo unico nel suo genere, special guest e grandi sorprese. La band, composta da Giuseppe Malinconico, frontman e piano, Kim Marino, Batteria, Paolo Barbieri, chitarra e Sebastiano Zanotto, Basso, portano ormai da dieci anni nelle piazze e nei teatri uno show che è uno dei modi migliori per poter rivivere la magia delle canzoni della band britannica che ha segnato l’epopea del rock. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sulle note dei queen omaggio al teatro aurora sul palco la loro energia

© Lanazione.it - Sulle note dei Queen. Omaggio al Teatro Aurora : "Sul palco la loro energia"

Leggi anche: La Temporary Band suona “Buena Vista social club”. Omaggio al son cubano sul palco del teatro Pavone

Leggi anche: “Cadremo ballando”: Ligabue perde l’equilibrio e inciampa sul palco sulle note di “Balliamo sul mondo”, il video è virale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sulle note dei Queen. Omaggio al Teatro Aurora : Sul palco la loro energia; Queen in Symphony - Omaggio a Freddie Mercury - Monopoli; Si alza il sipario del Santa Maria. Il rock a teatro col tributo a Vasco; Tributo ai Queen. Grande serata al teatro Tenda.

note queen omaggio teatroTributo ai Queen. Grande serata al teatro Tenda - Sbarca stasera alle 21 al teatro Tenda di Arezzo “Long live the queen”, questo il titolo di un popolare spettacolo tributo ai Queen, eseguito dalla band “Break Free”. msn.com

Firenze, dall’omaggio a De André ai Killer Queen al Teatro Reims - Firenze, 18 marzo 2025 – Il Teatro Reims si prepara a un lungo weekend di spettacoli imperdibili, tra grande musica e teatro di alta qualità. lanazione.it

note queen omaggio teatroDalle note dei Queen a quelle di De André. Omaggi in musica - Dai Queen a De André, passando per Battisti e Mogol, Aretha Franklin e Stevie Wonder. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.