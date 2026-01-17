Sulle note dei Queen Omaggio al Teatro Aurora | Sul palco la loro energia
I Break Free sono la tribute band dei Queen più accreditata a livello internazionale, con oltre 500 concerti in tutto il mondo e fan che li seguono a ogni performance. Saranno domani a Scandicci, al Teatro Aurora a partire dalle 20,30, con uno spettacolo unico nel suo genere, special guest e grandi sorprese. La band, composta da Giuseppe Malinconico, frontman e piano, Kim Marino, Batteria, Paolo Barbieri, chitarra e Sebastiano Zanotto, Basso, portano ormai da dieci anni nelle piazze e nei teatri uno show che è uno dei modi migliori per poter rivivere la magia delle canzoni della band britannica che ha segnato l’epopea del rock. 🔗 Leggi su Lanazione.it
