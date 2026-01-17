Su un muretto lungo il torrente in stato confusionale | salvata dai poliziotti

Il 13 gennaio a Omegna, la polizia di stato è intervenuta tempestivamente su segnalazione riguardante una donna in stato confusionale sul muretto lungo il torrente. Grazie all’intervento degli agenti, la donna è stata tranquillizzata e messa in sicurezza. L’operazione ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

É successo ad Omegna, grazie ad un intervento tempestivo della polizia di stato nella mattinata del 13 gennaio a seguito di una segnalazione per un possibile gesto anticonservativo da parte di una donna. Gli agenti della volante del commissariato sono arrivati rapidamente sul posto e hanno notato la donna seduta sul bordo di un muretto di cemento che delimita il corso del torrente Strona. Avvicinandosi, hanno riscontrato un evidente stato confusionale, tale da far temere un gesto estremo. I poliziotti sono riusciti a tranquillizzarla e a metterla in sicurezza, evitando conseguenze più gravi. Subito dopo è stato richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha accompagnato la donna all’ospedale di Verbania per ulteriori accertamenti sul suo stato psicofisico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

