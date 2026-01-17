Su ChatGpt arriva la pubblicità | al via le prime sperimentazioni Ecco quanto bisogna pagare per non averla
OpenAI ha annunciato l’introduzione di pubblicità su ChatGPT, con l’obiettivo di sostenere i costi del servizio. La novità prevede un piano mensile a pagamento, che permette di accedere senza inserzioni pubblicitarie. Questa sperimentazione mira a bilanciare qualità del servizio e sostenibilità economica, offrendo agli utenti opzioni diverse in base alle proprie preferenze di utilizzo.
La pubblicità arriva anche su ChatGpt. L’azienda madre, OpenAi, ha presentato il suo piano mensile economico che prevede l’introduzione di inserzioni pubblicitarie, finalizzate a sostenere l’accesso all’intelligenza artificiale. Al momento, la novità riguarda solo ChatGpt Go. Progressivamente anche gli utenti che utilizzano ChatGpt in versione gratuita saranno raggiunti dai banner pubblicitari. Quindi, chi si salva dai pop-up che compariranno sulla schermata? Le inserzioni non saranno introdotte nelle versioni Plus, Entreprise, Pro e Business. Open Ai ha dichiarato che gli annunci saranno guidati dai cosiddetti “principi pubblicitari”, presentati dall’azienda all’introduzione di ChatGpt. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
