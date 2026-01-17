studenti guide turistiche saranno impiegati nei musei cittadini e per eventi culturali

Il Comune promuove un progetto dedicato agli studenti guide turistiche, destinate a lavorare nei musei cittadini e negli eventi culturali. L’iniziativa mira a coinvolgere le giovani generazioni, rafforzando il loro legame con la città, in vista della candidatura a Capitale italiana della cultura 2028. Attraverso questa iniziativa, si intende valorizzare il patrimonio culturale locale e favorire un coinvolgimento attivo dei giovani nella vita culturale della comunità.

Un progetto di coinvolgimento dei giovani che l’amministrazione comunale ha ideato per rendere ancora più legate le nuove generazioni alla città proprio nel periodo in cui si candida a Capitale italiana della cultura 2028 e che quindi vuole mettere in campo tutte le proprie forze. Il progetto in questione è un corso di formazione gratuito rivolto a studenti che abbiano compiuto i 16 anni e che vogliano essere guide alla città che verrà, alle sue bellezze, ai futuri musei. Per farlo si è legata al Touring Club Italiano che nel campo del turismo culturale è una delle istituzioni più esperte e antiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

