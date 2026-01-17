Studente ucciso ispezione a scuola

Un'ispezione è stata avviata presso l'istituto Einaudi di La Spezia, dove un 18enne è stato ucciso da un compagno. La decisione è stata presa dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Liguria, nel tentativo di approfondire le circostanze dell’incidente e valutare eventuali misure di sicurezza e prevenzione.

11.25 Una ispezione all'istituto Einaudi di La Spezia, dov'è morto il 18enne accoltellato da un compagno,è stata disposta dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Liguria. Un corteo silenzioso studentesco in memoria di Abanoud Youssef stanotte nel centro storico di La Spezia. Il ragazzo era stato ricoverato in condizioni gravissime e operato dopo essere stato colpito al fianco da un altro studente, poi disarmato in classe da un docente e arrestato. L'aggressione sarebbe legata a una lite per una ragazza.

Studente ucciso a scuola a La Spezia: mons. Palletti, “atto di violenza che lascia sgomenti”. Appello al silenzio e alla preghiera - “Un atto di violenza come quello che ieri è avvenuto nella scuola ci lascia veramente sgomenti e nel contempo ci interpella profondamente”. agensir.it

Studente ucciso a La Spezia, @IvanaBarbacci: difficile esprimere a parole l’enormità di vicende come questa tiny.cc/aarx001 x.com

+++ Studente ucciso a La Spezia, un docente ha bloccato e disarmato l'accoltellatore https://gazzettadelsud.it/p=2157587 - facebook.com facebook

