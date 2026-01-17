Studente ucciso giornalisti aggrediti davanti all' obitorio

Nella giornata di ieri a La Spezia si sono verificati incidenti che hanno coinvolto studenti e giornalisti. Uno studente di 18 anni è stato vittima di un'aggressione durante le lezioni, mentre alcuni giornalisti sono stati aggrediti davanti all'obitorio. L'articolo è in aggiornamento mentre si cercano di fare chiarezza sui fatti e sulle cause di questi eventi.

Articolo in aggiornamento Momenti di tensione a La Spezia dove, ieri mattina, uno studente di 18 anni, Youssef Abanoub (detto Abu) è stato accoltellato da un compagno di scuola durante l'orario di lezione. Alcuni giornalisti che si trovavano sul posto sono stati stati aggrediti verbalmente davanti all'obitorio. Lo denunciano in una nota l'Associazione Ligure dei Giornalisti, l'Ordine dei Giornalisti della Liguria e il Gruppo Cronisti Liguri. "Un fotografo è stato inseguito". Come si legge nel comunicato, un fotografo " è stato aggredito verbalmente e inseguito all'esterno dell'obitorio de La Spezia nel tentativo, da parte di diverse persone, di sottrargli la macchina fotografica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Studente ucciso, giornalisti aggrediti davanti all'obitorio Leggi anche: Studente ucciso a La Spezia, giornalisti aggrediti davanti all'obitorio Leggi anche: Le Constellation, giornalisti aggrediti davanti al bar della strage: accerchiata l'auto di una troupe Rai, acqua ghiacciata contro un'inviata Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il ragazzo ucciso a scuola; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti. Studente ucciso a La Spezia, giornalisti aggrediti davanti all'obitorio - Un fotografo è stato gettato a terra da un gruppo di persone mentre altri cronisti sono stati aggrediti verbalmente. msn.com

Studente ucciso da un compagno in classe, l'Ufficio scolastico dispone una ispezione all'istituto. I compagni ricordano la vittima con un corteo silenzioso. Processione spontanea in centro a La Spezia con comuni cittadini #ANSA - facebook.com facebook

Studente ucciso, l' Ufficio scolastico dispone una ispezione x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.