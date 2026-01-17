Studente ucciso da un compagno omicidio premeditato La vendetta per un sms e il coltellaccio portato da casa | Ti aggiusto io
La Spezia – La violenza è entrata a scuola. Un luogo dove i ragazzi dovrebbero crescere insieme, preparandosi al domani, al riparo da qualsiasi pericolo. Invece un giovane di 19 anni, italiano ma di origini egiziane, Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki, si è spento venerdì sera 16 gennaio nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Era stato colpito poche ore prima, tra i banchi di un istituto cittadino, da una coltellata sferrata da un coetaneo marocchino, Atif Zouhair, arrestato in flagranza dagli agenti della mobile. Il ragazzo dovrà ora rispondere della pesante accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: "Domani ti sistemo io", il messaggio prima dell'agguato a scuola: lo studente si è portato il coltello da casa, arrestato per tentato omicidio
Leggi anche: La Spezia, studente di 18 anni accoltellato in classe da un compagno: è gravissimo. Fermato un diciannovenne, ha portato l'arma da casa
