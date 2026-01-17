Studente ucciso da un compagno omicidio premeditato La vendetta per un sms e il coltellaccio portato da casa | Ti aggiusto io

Un tragico episodio a La Spezia ha portato alla luce un omicidio premeditato tra studenti, motivato da una vendetta innescata da un messaggio. La vittima è stata uccisa con un coltello portato da casa, in un contesto che evidenzia come la violenza possa infiltrarsi anche in ambienti di formazione. Un caso che solleva interrogativi sulla sicurezza nelle scuole e sulla prevenzione della violenza tra i giovani.

La Spezia – La violenza è entrata a scuola. Un luogo dove i ragazzi dovrebbero crescere insieme, preparandosi al domani, al riparo da qualsiasi pericolo. Invece un giovane di 19 anni, italiano ma di origini egiziane, Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki, si è spento venerdì sera 16 gennaio nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Era stato colpito poche ore prima, tra i banchi di un istituto cittadino, da una coltellata sferrata da un coetaneo marocchino, Atif Zouhair, arrestato in flagranza dagli agenti della mobile. Il ragazzo dovrà ora rispondere della pesante accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

