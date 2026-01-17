Studente ucciso a La Spezia il dolore della politica e del mondo dell’istruzione | Frassinetti | Episodi come questo non dovrebbero mai accadere IN AGGIORNAMENTO

Il Sottosegretario Frassinetti ha espresso cordoglio per la tragica perdita dello studente a La Spezia, sottolineando l’importanza di garantire ambienti scolastici sicuri e privi di violenza. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza nelle scuole e richiama l’attenzione sulla necessità di interventi concreti per prevenire simili tragedie. La comunità si stringe intorno alla famiglia e alle istituzioni in questo momento di dolore.

Il Sottosegretario Frassinetti esprime profondo cordoglio per la morte dello studente a La Spezia, sottolineando come la scuola debba restare un luogo sicuro e privo di violenza. Ecco le reazioni politiche. La drammatica vicenda avvenuta all'istituto "L. Einaudi – D. Chiodo" di La Spezia, dove uno studente ha perso la vita in seguito a un accoltellamento, richiama l'immediata attenzione delle istituzioni. Sulla vicenda prende la parola il Sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, che affida a una nota ufficiale il proprio cordoglio e la ferma condanna dell'accaduto. "La notizia della morte dello studente accoltellato all'istituto 'L.

Il sindaco Peracchini dopo l’omicidio a scuola: “Un dolore immenso” - La Spezia – «Il Comune esprime il più profondo cordoglio per la tragica morte dello studente coinvolto nell’aggressione avvenuta ieri mattina all’istituto Domenico Chiodo. ilsecoloxix.it

