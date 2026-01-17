Studente ucciso a La Spezia il coetaneo arrestato | Aveva postato una foto con la mia ragazza
Un giovane di 18 anni di origini marocchine è stato arrestato per l’omicidio di Abanoub Youssef, avvenuto ieri presso l’istituto Einaudi-Chiodo a La Spezia. Secondo le indagini, il motivo del gesto sarebbe legato a un post condiviso online, raffigurante la ragazza del vittima. Le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.
Fermato un 18enne di origini marocchine per l'omicidio di Abanoub Youssef, avvenuto ieri all'istituto professionale Einaudi-Chiodo a La Spezia. Si sarebbe portato il coltello da da casa. L’aggressione sarebbe nata da un litigio per motivi sentimentali e di gelosia, esploso dopo una discussione in bagno avvenuta durante la ricreazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
