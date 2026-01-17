Studente ucciso a La Spezia il coetaneo arrestato | Aveva postato una foto con la mia ragazza

Un giovane di 18 anni di origini marocchine è stato arrestato per l’omicidio di Abanoub Youssef, avvenuto ieri presso l’istituto Einaudi-Chiodo a La Spezia. Secondo le indagini, il motivo del gesto sarebbe legato a un post condiviso online, raffigurante la ragazza del vittima. Le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Fermato un 18enne di origini marocchine per l'omicidio di Abanoub Youssef, avvenuto ieri all'istituto professionale Einaudi-Chiodo a La Spezia. Si sarebbe portato il coltello da da casa. L’aggressione sarebbe nata da un litigio per motivi sentimentali e di gelosia, esploso dopo una discussione in bagno avvenuta durante la ricreazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: ‘Volevo ucciderlo’, accoltellato in classe per una ragazza a La Spezia: muore studente 19enne, arrestato compagno

Leggi anche: Accoltellato a scuola a La Spezia, il presunto movente è una foto con una ragazza

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

E' morto lo studente accoltellato in classe da un compagno. L'arma portata da casa; È morto lo studente accoltellato a scuola da un compagno: aveva 19 anni; La Spezia, morto studente di 18 anni accoltellato a scuola: fermato un compagno; “Ecco lo studente che impugna il coltello prima di uccidere”: la foto choc nella chat dei compagni di classe.

La Spezia, morto lo studente accoltellato a scuola da un coetaneo. S’indaga sul movente - Leggi su Sky TG24 l'articolo La Spezia, morto lo studente accoltellato a scuola da un coetaneo. tg24.sky.it