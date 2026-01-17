Studente morto a La Spezia Tajani | Vietare acquisto armi da taglio ai minori L’appello ai docenti sui valori

In seguito all’incidente di La Spezia, Tajani ha chiesto di vietare l’acquisto di armi da taglio ai minori e ha sottolineato l’importanza del ruolo scolastico nell’educazione ai valori civili. La decisione mira a prevenire futuri episodi di violenza tra i giovani, coinvolgendo istituzioni e famiglie in un percorso di sensibilizzazione e responsabilità condivisa.

Una modifica normativa per impedire a chi ha meno di 18 anni di comprare coltelli e lame. È questa la proposta lanciata da Antonio Tajani in risposta al drammatico episodio di cronaca avvenuto in un istituto di La Spezia. Il vicepremier, intervenuto a Palermo durante un incontro di partito, ha analizzato la vicenda, come riportato da Il Giornale, puntando l’attenzione sulla facilità con cui gli adolescenti entrano in possesso di oggetti letali. La reazione del ministro davanti alla morte dello studente diciottenne è ferma. “Inconcepibile che un ragazzo accoltelli un compagno a scuola“, ha dichiarato Tajani. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Tajani sul caso di La Spezia: “Inconcepibile, vietare ai minorenni l’acquisto di armi da taglio” Leggi anche: Il PD presenta una proposta per vietare la vendita online di armi da taglio ai minori di diciotto anni e introduce sanzioni per chi non verifica l’età degli acquirenti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Morto lo studente accoltellato in una scuola di La Spezia. Fermato un 19enne; La Spezia, morto il 18enne accoltellato a scuola. Valditara: «Tragedia per l’intero Paese»; La Spezia, studente muore dopo un’aggressione a scuola; La Spezia: morto lo studente accoltellato a scuola. Fermato un coetaneo. La Spezia, morto lo studente accoltellato a scuola da un coetaneo. S’indaga sul movente - Leggi su Sky TG24 l'articolo La Spezia, morto lo studente accoltellato a scuola da un coetaneo. tg24.sky.it

La Spezia, morto studente 18 anni accoltellato a scuola: fermato compagno - (LaPresse) È morto in serata all'ospedale sant'Andrea il ragazzo di 18 anni accoltellato in classe da un compagno all'istituto Einaudi- ilmattino.it

La Spezia, morto lo studente accoltellato a scuola: al vaglio il movente amoroso - Tragedia a La Spezia: studente morto in ospedale dopo essere stato accoltellato da un coetaneo a scuola. notizie.it

Chi era lo studente 19enne morto dopo essere stato accoltellato a scuola - facebook.com facebook

È morto lo studente accoltellato a scuola, a La Spezia… il mio commento a Rtl 102.5 sull’emergenza sicurezza in Italia e le nuove misure del governo. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.