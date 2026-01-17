Studente ferito con un coltello davanti al liceo non è grave | caccia all’aggressore

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli, a Sora. Uno studente è stato ferito con un coltello, ma le sue condizioni non sono considerate gravi. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per identificare l’aggressore. Seguiranno aggiornamenti sulle eventuali conseguenze e sull’andamento delle indagini.

Aggressione davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli. I carabinieri della Compagnia di Sora sono al lavoro per identificare il responsabile dell'aggressione avvenuta questa mattina davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli, dove uno studente è stato colpito con un'arma da taglio. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da un acceso confronto verbale tra il liceale e un giovane al momento non identificato. In pochi istanti la situazione è degenerata: l'aggressore avrebbe puntato un coltello alla gola del ragazzo, minacciandolo, per poi ferirlo al collo durante una breve colluttazione, sotto gli occhi di altri studenti e passanti.

