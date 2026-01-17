Studente aggredito e ferito con un coltello a scuola a Sora | è caccia all' aggressore

Nella mattinata a Sora, un liceale è stato aggredito con un coltello davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per identificare l’autore dell’attacco. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, mentre proseguono le attività di ricostruzione dei fatti e di tutela della sicurezza scolastica.

I carabinieri della Compagnia di Sora stanno indagando per risalire all'aggressore del liceale che questa mattina è stato colpito con una coltellata davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli. A precedere l'aggressione è stata una breve ma accesa discussione, al culmine della quale un giovane sconosciuto lo ha prima minacciato con un coltello puntato alla gola e poi lo ha ferito al collo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la situazione è degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e passanti. Dopo una colluttazione, l'aggressore si è allontanato rapidamente dalla zona, dileguandosi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

