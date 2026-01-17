Striscia la Notizia Roberta Bruzzone sarà nello show con una rubrica crime

Striscia la Notizia si appresta a inaugurare una nuova stagione, introducendo alcune novità tra cui la presenza di Roberta Bruzzone. La criminologa italiana proporrà una rubrica dedicata al mondo del crimine, offrendo approfondimenti e analisi su casi noti e questioni di attualità. Questa collaborazione arricchirà il programma con un approccio professionale e rigoroso, mantenendo la tradizionale attenzione all’informazione e all’attualità.

Striscia la Notizia si prepara a tornare sul piccolo schermo con una stagione ricca di novità. Tra le sorprese più interessanti della nuova edizione spicca la partecipazione di Roberta Bruzzone, nota criminologa italiana, che porterà una rubrica tutta dedicata al mondo crime. Con il suo contributo il programma fondato da Antonio Ricci arricchirà ulteriormente il mix tra informazione, ironia e spettacolo, offrendo al pubblico nuovi spunti di riflessione in un contesto leggero ma intelligente. Roberta Bruzzone a Striscia la Notizia, cosa farà. Roberta Bruzzone debutterà con la rubrica Striscia Criminale, un segmento inedito che abbinerà la competenza della criminologa ad un approccio ironico e brillante tipico del tg satirico.

