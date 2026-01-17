Striscia la notizia moltiplica le veline | chi sono e chi abbiamo già visto in tv

In questa nuova stagione di Striscia la Notizia, il cast si arricchisce con un aumento delle veline, passando da due a sei. Tra le protagoniste, alcune già note al pubblico, come la ballerina di Elodie e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Questa novità segna un cambiamento evidente nel format, offrendo nuove dinamiche e visibilità alle giovani donne coinvolte.

Da due a sei: dalla ballerina di Elodie all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La rivoluzione più visibile della nuova edizione di Striscia la Notizia riguarda proprio loro: le veline, che da due passano a sei. Non più solo bionda e mora, ma una pluralità di fisicità, stili e percorsi, in linea con una televisione più fluida e contemporanea. Età comprese tra i 20 e i 27 anni, background che spaziano dalla danza professionale allo sport, dal mondo social alla moda. La nuova edizione del tg satirico inizierà, per la prima volta in prima serata il 22 gennaio con al timone gli storici conduttori, Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio.

