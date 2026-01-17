Striscia diventa un varietà con sei Veline

A volte ristrisciano. Spodestata da una sontuosa Ruota della fortuna, Striscia la notizia è entrata in letargo per mesi e ora è pronta a tornare in vita. Da giovedì andranno in onda in prima serata su Canale 5 cinque lunghissime puntate (si finisce dopo mezzanotte). Questa traslazione non è, per il suo patron Antonio Ricci, "un intoppo nella mia carriera: sono 45 anni che faccio trasmissioni di successo". La Striscia che verrà è anche un varietà, infatti c’è la leggendaria orchestra di Demo Morselli, mentre le Veline si sono moltiplicate: ora addirittura sei. A tenere le redini del carrozzone due immortali come Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"Striscia la Notizia" si trasforma in varietà satirico e le Veline diventano sei: ecco chi sono

Sei veline, la Bruzzone e Maria De Filippi: cosa aspettarsi dal ritorno di Striscia

