Strasburgo-Metz domenica 18 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 15:00 si disputa il match tra Strasburgo e Metz, valido per la Ligue 1. Un confronto tra due squadre con obiettivi diversi: lo Strasburgo, in casa, cerca punti importanti, mentre il Metz, in fondo alla classifica, affronta questa sfida con l’intento di migliorare la propria posizione. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici per una delle sfide più interessanti della giornata.

Torna il derby dell’Est in Ligue1 e lo Strasburgo di O’Neill affronta in casa il Metz fanalino di coda del campionato. Il Racing ha salutato a malincuore Rosenior, andato a Stamford Bridge a sostituire il dimissionario Maresca. Quando la casa madre chiama il tecnico deve rispondere ed è arrivato l’ex Wolves a sostituire il tecnico che in poco più di 12 mesi ha portato gli alsaziani dalla salvezza alla . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

