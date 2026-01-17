Strasburgo-Metz domenica 18 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici convocati

Il derby dell’Est in Ligue 1 si disputa domenica 18 gennaio 2026 alle ore 15:00, con lo Strasburgo di O’Neill che ospita il Metz, ultima in classifica. In questa pagina troverai dettagli su formazioni, quote, pronostici e convocati, offrendo un’analisi completa per seguire l’incontro con attenzione e chiarezza.

Torna il derby dell’Est in Ligue1 e lo Strasburgo di O’Neill affronta in casa il Metz fanalino di coda del campionato. Il Racing ha salutato a malincuore Rosenior, andato a Stamford Bridge a sostituire il dimissionario Maresca. Quando la casa madre chiama il tecnico deve rispondere ed è arrivato l’ex Wolves a sostituire il tecnico che in poco più di 12 mesi ha portato gli alsaziani dalla salvezza alla . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

