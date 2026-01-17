Strasburgo-Metz domenica 18 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici convocati
Il derby dell’Est in Ligue 1 si disputa domenica 18 gennaio 2026 alle ore 15:00, con lo Strasburgo di O’Neill che ospita il Metz, ultima in classifica. In questa pagina troverai dettagli su formazioni, quote, pronostici e convocati, offrendo un’analisi completa per seguire l’incontro con attenzione e chiarezza.
Torna il derby dell’Est in Ligue1 e lo Strasburgo di O’Neill affronta in casa il Metz fanalino di coda del campionato. Il Racing ha salutato a malincuore Rosenior, andato a Stamford Bridge a sostituire il dimissionario Maresca. Quando la casa madre chiama il tecnico deve rispondere ed è arrivato l’ex Wolves a sostituire il tecnico che in poco più di 12 mesi ha portato gli alsaziani dalla salvezza alla . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Strasburgo-Metz (domenica 18 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Lorient-Metz (domenica 04 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati
Calcio estero, il programma del weekend: Manchester si ferma per il Derby. PSG e Barça, notti decisive.; Sci, Vonn vince anche la discesa accorciata di Zauchensee. Goggia indietro: “Tutto previsto”; Achille Polonara a Sassari per la prima volta dopo la malattia: “Ci vediamo a casa”; Strasburgo-Metz (domenica 18 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici.
Pronostico Strasburgo-Metz: il cambio in panchina decisivo - Metz è una partita della diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 15: probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it
Strasburgo-Metz, dove vedere streaming gratis e formazioni: la diretta tv live - Metz: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com
Risultati sedicesimi di finale della Coppa di Francia: 1) Angers-Tolosa 1-1 (5-5 dcr) 2) US oreans-Monaco 1-3 3) Montreuil-Amiens 2-4 4) Bastia-Troyes 0-2 5) Istres-Laval 0-2 6) Le Puy Foot 43 Auvergne-Rennes 0-0 (0-3 dcr) 7) Avranches-Strasburgo 0-6 8) H - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.