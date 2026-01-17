Strage di Crans Montana è caos autopsie! L’ira dei parenti delle vittime | ritardi incomprensioni e mail indispettite

La recente strage di Crans Montana ha sollevato numerose contestazioni riguardo alle autopsie e alle procedure di sepoltura. Le famiglie delle vittime esprimono insoddisfazione per i ritardi e le incomprensioni nelle comunicazioni con le autorità, alimentando un clima di tensione e richiesta di chiarimenti. La vicenda evidenzia le difficoltà nel gestire le pratiche funerarie in situazioni di emergenza e di grave perdita.

Il tema delle sepolture e delle autopsie è al centro di un acceso scambio di comunicazioni tra le famiglie dei ragazzi morti nel rogo del “Le Constellation” e la Procura Vallese. Ritardi, incomprensioni e mail indispettite degli avvocati hanno segnato i primi giorni dell’indagine, rivelando tensioni tra le parti e criticità nella gestione delle procedure legali e mediche. Secondo quanto emerge dalle carte dell’inchiesta, la Procura ha conferito i primi incarichi agli esperti di medicina legale solo il 13 gennaio, diversi giorni dopo l’incidente. Il caso di Tristan Pidoux. Il caso più complesso riguarda Tristan Pidoux. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

