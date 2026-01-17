Strade aperte intorno allo stadio C’è il pass per residenti e lavoratori

In occasione della partita Monza-Frosinone, è stata adottata una nuova ordinanza comunale che disciplina la circolazione attorno allo stadio U-Power Stadium e all’Arena del volley. Strade aperte e percorsi dedicati ai residenti e ai lavoratori consentiranno una gestione più ordinata dei flussi durante i grandi eventi sportivi. La misura, attiva da oggi, mira a garantire sicurezza e fluidità nel traffico nelle zone interessate.

Scatta oggi, in occasione della partita di calcio Monza-Frosinone, la nuova ordinanza comunale che ridisegna la circolazione attorno al polo sportivo di Monza (U-Power Stadium e Arena del volley) durante i grandi eventi sportivi. Un provvedimento atteso, che permette a residenti, dimoranti, lavoratori e caregiver in possesso del pass per la Zpru 7 di transitare nella zona interdetta al traffico. Da oggi, e in concomitanza con le partite di calcio e le altre manifestazioni di rilievo, il transito veicolare sarà consentito esclusivamente a chi esibisce il pass. Il permesso, gratuito, va richiesto a Monza Mobilità attraverso la registrazione della targa sul portale dedicato ( https:monzamobilita.

