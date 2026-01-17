Stoccarda-Union Berlin domenica 18 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 18 gennaio 2026 alle 15:30 si affrontano Stoccarda e Union Berlin in una partita valida per il campionato. In questa occasione, verranno presentate le formazioni ufficiali, analizzate le quote e formulati i pronostici. L’Stoccarda, guidato da Hoeness, arriva da due vittorie consecutive e cerca conferme in questa sfida contro un Union Berlin determinato. Un appuntamento importante per gli appassionati di calcio tedesco.

Ha iniziato l’anno come meglio non poteva lo Stoccarda di Hoeness, che quest’oggi cerca la terza vittoria consecutiva nella sfida contro l’Union Berlin. Grande rimonta quella contro l’Eintracht Francoforte in una sfida vinta anche grazie all’abnegazione e unità di intenti di un gruppo che si sente sempre più forte. Prima la gara è stata ribaltata dopo lo svantaggio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 15:30 si affrontano Stoccarda e Union Berlin. La partita si presenta come un importante momento per entrambe le squadre, con l’Stoccarda che punta alla terza vittoria consecutiva sotto la guida di Hoeness. In questo articolo troverai formazioni, quote e pronostici per un'analisi completa dell’incontro.

#Bundesliga, Nel posticipo della 17° giornata di Bundesliga Augsburg e #UnionBerlino hanno pareggiato 1-1. In classifica l'Augsburg sale a 15 punti, l'Union a 23. CLASSIFICA PRIME POSIZIONI Bayern Monaco 47 Borussia Dortmund 36 Stoccarda 32 Lipsia - facebook.com facebook