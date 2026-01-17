Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 15:30 si affrontano Stoccarda e Union Berlin. La partita si presenta come un importante momento per entrambe le squadre, con l’Stoccarda che punta alla terza vittoria consecutiva sotto la guida di Hoeness. In questo articolo troverai formazioni, quote e pronostici per un'analisi completa dell’incontro.

Ha iniziato l’anno come meglio non poteva lo Stoccarda di Hoeness, che quest’oggi cerca la terza vittoria consecutiva nella sfida contro l’Union Berlin. Grande rimonta quella contro l’Eintracht Francoforte in una sfida vinta anche grazie all’abnegazione e unità di intenti di un gruppo che si sente sempre più forte. Prima la gara è stata ribaltata dopo lo svantaggio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Stoccarda-Union Berlin (domenica 18 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Augsburg-Union Berlin (giovedì 15 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Augsburg-Union Berlin (giovedì 15 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin preview: Stuttgart look to strike back against Union; Stoccarda-Union Berlino, quote e pronostico: Undav e il tandem offensivo in primo piano; Giornata numero 18, Hoffenheim e Stoccarda favorite per la corsa alla Champions; Pronostico Stoccarda-Union Berlino 18 Gennaio 2026: 18ª Giornata di Bundesliga.

Pronostico Stoccarda vs Union Berlino – 18 Gennaio 2026 - Union Berlino, in programma il 18 Gennaio 2026 alle 15:30 presso la MHPArena. news-sports.it