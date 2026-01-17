Stipendio gennaio 2026 docenti e ATA | NoiPa ha applicato la riduzione IRPEF se spettante

A gennaio 2026, docenti e ATA riceveranno lo stipendio con la riduzione dell’IRPEF prevista dalla legge di Bilancio 2026, pubblicata il 30 dicembre 2025. NoiPa ha applicato le nuove aliquote, garantendo il rispetto delle normative fiscali aggiornate. Questa modifica interessa i salari di gennaio, riflettendo le recenti disposizioni legislative e assicurando trasparenza e correttezza nelle elaborazioni salariali.

Stipendio: la legge di Bilancio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 dicembre 2025, ha riformulato i benefici Irpef. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Stipendio docenti e Ata: online importo gennaio 2026. Come aggiornare l’app NoiPA Leggi anche: Stipendio docenti e ATA: online l’importo di gennaio 2026 su NoiPA. Niente arretrati (per ora) Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Stipendio gennaio 2026 docenti e Ata: ci sono gli aumenti contrattuali, già da qualche giorno visibile l'importo; Stipendi scuola NoiPA gennaio 2026, ecco a quanto ammontano gli arretrati; Aumento stipendi Docenti: come saranno nel 2026 (cifre nel dettaglio); CCNL Istruzione e Ricerca 2022/2024: aggiornati gli stipendi del personale della scuola con la rata di gennaio. Stipendio gennaio 2026 docenti e Ata: ci sono gli aumenti contrattuali, già da qualche giorno visibile l’importo - Con il cedolino dello stipendio di questo primo mese del 2026, in pagamento dal prossimo 23 gennaio, è previsto "un aumento lordo medio di circa 150 euro per i docenti e di 114- orizzontescuola.it

Stipendio statali a gennaio 2026, di quanto aumenta e chi ottiene di più: il cedolino su NoiPA - Per i docenti e i dipendenti del comparto Scuola scattano anche alcune novità dovute al rinnovo ... fanpage.it

Stipendio gennaio 2026 docenti e ATA, visibile il cedolino con gli aumenti. Adesso si può controllare il dettaglio - Dal pomeriggio di oggi venerdì 16 gennaio il cedolino della mensilità di gennaio 2026 è visibile nell'area riservata di NoIPA per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato fino a ... orizzontescuola.it

È disponibile da oggi, venerdì 16 gennaio, il cedolino dello stipendio di gennaio 2026 per il personale della scuola. Docenti e ATA possono accedere all’area riservata di NoiPA per consultare il dettaglio della mensilità, che include i primi effetti economici lega - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.