Stintillìo di conchiglie | la lingua specie di un bambino più che descrivere illumina

Durante una passeggiata tranquilla, in un momento di riflessione, un bambino ha pronunciato “Stintillìo” di conchiglie. La sua lingua, più che descrivere, ha illuminato un pensiero, rivelando un modo semplice e sincero di comunicare. Questa espressione spontanea diventa così un esempio di come le parole più genuine possano offrire spunti di chiarezza e introspezione nelle conversazioni quotidiane.

E' accaduto così, in un momento apparentemente ordinario, durante una di quelle passeggiate così preziose per chiarirsi le idee su qualcosa di importante, per definire magari la struttura di un articolo o semplicemente per concedersi un momento in cui l'osservazione prevalga sull'agire. Camminavo sulla riva del mare insieme a mia figlia, tra la tenue luce di novembre e un silenzio infranto unicamente dallo scrosciare delle onde sulla battigia, dai sospiri della risacca, dal vento di nor-dest che preannuncia la stagione invernale. Lei, a un tratto, si è abbassata e, spostando le conchiglie sulla battigia, ha sussurrato: "Ecco lo stintillìo delle conchiglie".

