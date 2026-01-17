Stesso numero di residenti ma salgono anziani e single

Da ilrestodelcarlino.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al primo gennaio di quest’anno, la popolazione di Grottammare si è confermata stabile a circa 15.000 residenti. Tuttavia, si osserva un aumento della quota di anziani e di persone che vivono da sole, segnando un cambiamento nelle caratteristiche demografiche della città. Questi trend riflettono le trasformazioni sociali in atto e richiedono un’attenzione particolare per le politiche di welfare e servizi.

Resta stabile la popolazione nella città di Grottammare che al primo gennaio di quest’anno si è attestata a 15.925 abitanti, stesso valore registrato nel censimento del 2021. L’età media cresce, aumentano le persone che vivono sole e il contributo dei nuovi residenti diventa sempre più decisivo nel mantenere l’equilibrio demografico. Se si osserva l’andamento di lungo periodo, il volto della città appare profondamente mutato. Tra il 1971 e il 2021 Grottammare ha conosciuto una crescita demografica imponente, con un incremento del 66,47%. L’ultimo decennio segna però una fase di rallentamento: rispetto al 2015 la popolazione è diminuita di 51 unità, interrompendo il lento ma costante aumento che aveva caratterizzato gli anni precedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

stesso numero di residenti ma salgono anziani e single

© Ilrestodelcarlino.it - Stesso numero di residenti ma salgono anziani e single

Leggi anche: Cresce il Controllo di vicinato. Venti altre adesioni in viale Italia. Salgono a 267 i residenti attivi

Leggi anche: Incendio grattacieli a Hong Kong, salgono a 94 le vittime: dispersi ancora altri 300 residenti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Stesso numero di residenti ma salgono anziani e single.

stesso numero residenti salgonoStesso numero di residenti ma salgono anziani e single - Resta stabile la popolazione nella città di Grottammare che al primo gennaio di quest’anno si è attestata a 15. ilrestodelcarlino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.