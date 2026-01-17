Stesso numero di residenti ma salgono anziani e single

Al primo gennaio di quest’anno, la popolazione di Grottammare si è confermata stabile a circa 15.000 residenti. Tuttavia, si osserva un aumento della quota di anziani e di persone che vivono da sole, segnando un cambiamento nelle caratteristiche demografiche della città. Questi trend riflettono le trasformazioni sociali in atto e richiedono un’attenzione particolare per le politiche di welfare e servizi.

Resta stabile la popolazione nella città di Grottammare che al primo gennaio di quest’anno si è attestata a 15.925 abitanti, stesso valore registrato nel censimento del 2021. L’età media cresce, aumentano le persone che vivono sole e il contributo dei nuovi residenti diventa sempre più decisivo nel mantenere l’equilibrio demografico. Se si osserva l’andamento di lungo periodo, il volto della città appare profondamente mutato. Tra il 1971 e il 2021 Grottammare ha conosciuto una crescita demografica imponente, con un incremento del 66,47%. L’ultimo decennio segna però una fase di rallentamento: rispetto al 2015 la popolazione è diminuita di 51 unità, interrompendo il lento ma costante aumento che aveva caratterizzato gli anni precedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stesso numero di residenti ma salgono anziani e single Leggi anche: Cresce il Controllo di vicinato. Venti altre adesioni in viale Italia. Salgono a 267 i residenti attivi Leggi anche: Incendio grattacieli a Hong Kong, salgono a 94 le vittime: dispersi ancora altri 300 residenti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Stesso numero di residenti ma salgono anziani e single. Stesso numero di residenti ma salgono anziani e single - Resta stabile la popolazione nella città di Grottammare che al primo gennaio di quest’anno si è attestata a 15. ilrestodelcarlino.it

! Roger Federer, come sapete, si trova in Australia dove ha svolto un allenamento con Ruud e parlando anche di Jannik Sinner Lo stesso numero 2 al mondo ha parlato dell'ex 20 volte vincitore slam "Mi sarebb - facebook.com facebook

Lo sapevate che in tutta Italia ci sono circa lo stesso numero di taxi che nella sola Parigi (poco più di 20 mila), senza contare che a Parigi abbiamo 40 mila NCC Questo semplice numbero dovrebbe fare capire perchè è necessaria la riforma a favore di milioni x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.