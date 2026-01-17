Stellini |
Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il vice allenatore del Napoli, Christian Stellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Nel suo intervento, ha analizzato l’andamento della partita e commentato le prestazioni della squadra. Le sue parole offrono uno sguardo sulla fase attuale del Napoli e sugli aspetti su cui si concentreranno nel prosieguo della stagione.
A Dazn con un tono polemico e quasi dimesso: «Neres? Se non lo vedete evidentemente non sta bene. Anguissa? Aspettiamo fiduciosi. Pensiamo solo a noi, non all'Inter. Non possiamo indirizzare ciò che non è indirizzabile» In conferenza stampa: «L'Inter ha sempre vinto o è arrivata seconda, il Napoli negli ultimi tre anni ha vinto lo scudetto. Il Milan ha cambiato quest'anno il 55% dei giocatori e il suo futuro passa dalla qualificazione Champions" Il ds alla presentazione di Taylor e Ratkov: «Non sarò ricattabile e andrò avanti per la mia strada. Fino a quando avrò la fiducia della società e della famiglia Lotito, la Lazio non si farà prendere in giro». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Napoli-Parma 0-0, a breve Stellini in conferenza
Leggi anche: Stellini chiude la settimana: lunedì torna Conte
Stellini: “Cambio Neres? Ha sentito di nuovo dolore”; Napoli-Parma, Stellini nel post partita: «Var? Siamo sfortunati ultimamente»; Inter-Napoli, Antonio Conte non parla, lo fa Cristian Stellini: Pareggio meritato, abbiamo mostrato grande carattere. Non commentiamo il rigore; Stellini svela cos'è successo a Neres durante Napoli-Parma: perché è stato prima messo e poi tolto.
Stellini: "Napoli, ecco cosa ci è mancato. Var mai nel verso giusto". Su Neres... - Il commento del vice di Antonio Conte (squalificato) sul pareggio casalingo con il Parma: "È il momento di lavorare sulla testa" ... tuttosport.com
Stellini da Gazzetta: “Dobbiamo tenere la squadra unita e compatta, mancate energia e lucidità, di nuovo dolore pr Neres” - Stellini da Gazzetta: "Dobbiamo tenere la squadra unita e compatta, mancate energia e lucidità, di nuovo dolore pr Neres" ... msn.com
Napoli, Stellini: "Partite così capitano. Neres? Sostituito perché ha ancora dolore" - Al termine della sfida contro il Parma, il vice allenatore del Napoli Cristian Stellini interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego. tuttomercatoweb.com
Stellini in conferenza post Inter-Napoli 2-2
ANDIAMO RAGAZZI! (Ma Stellini dove è finito ) - facebook.com facebook
Napoli, Stellini: "Col VAR non abbiamo fortuna, non ci va mai per il verso giusto per sbloccarla" x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.