Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il vice allenatore del Napoli, Christian Stellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Nel suo intervento, ha analizzato l’andamento della partita e commentato le prestazioni della squadra. Le sue parole offrono uno sguardo sulla fase attuale del Napoli e sugli aspetti su cui si concentreranno nel prosieguo della stagione.

A Dazn con un tono polemico e quasi dimesso: «Neres? Se non lo vedete evidentemente non sta bene. Anguissa? Aspettiamo fiduciosi. Pensiamo solo a noi, non all'Inter. Non possiamo indirizzare ciò che non è indirizzabile» In conferenza stampa: «L'Inter ha sempre vinto o è arrivata seconda, il Napoli negli ultimi tre anni ha vinto lo scudetto. Il Milan ha cambiato quest'anno il 55% dei giocatori e il suo futuro passa dalla qualificazione Champions" Il ds alla presentazione di Taylor e Ratkov: «Non sarò ricattabile e andrò avanti per la mia strada. Fino a quando avrò la fiducia della società e della famiglia Lotito, la Lazio non si farà prendere in giro». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

