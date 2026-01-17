Stazioni Sicure al via il piano regionale

È stato avviato il progetto “Stazioni Sicure” promosso da Ferrovie Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa mira a potenziare la sicurezza e la qualità delle stazioni ferroviarie regionali, contribuendo a garantire un ambiente più sicuro e funzionale per i passeggeri. Attraverso interventi mirati, il piano intende migliorare l’esperienza di viaggio e rafforzare la tutela degli utenti nelle aree di maggiore afflusso.

Rafforzare la sicurezza e migliorare la qualità delle stazioni ferroviarie regionali: è questo l’obiettivo del progetto “Stazioni Sicure”, promosso da Ferrovie Emilia-Romagna (FER) in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. “Il progetto Stazioni Sicure rappresenta un intervento concreto per restituire alle sale d’attesa un ruolo centrale nel sistema del trasporto pubblico – spiega l’assessora regionale Irene Priolo –. Parliamo di luoghi che devono tornare a essere riconoscibili, curati e vissuti, non solo punti di passaggio ma spazi pubblici in cui chi viaggia e chi lavora possa sentirsi tutelato”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Accessi controllati, telecamere e pulsante sos: ecco il progetto “Stazioni sicure” Leggi anche: La Lega sfida gli alleati su Strade sicure, Salvini: "Non è il momento di togliere i militari dalle stazioni" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Accessi controllati, telecamere e pulsante sos: ecco il progetto “Stazioni sicure”; Sicurezza, in due settimane il piano per la stazione di Bologna. Lepore: «I nuovi agenti dal Viminale? Il saldo resta negativo»; Sicurezza, sindaco brianzolo fa appello al governo: Servono più militari per città e stazioni; Sicurezza in stazione a Bologna, ecco cosa prevede il piano. E zona rossa prorogata fino al 15 marzo. “Stazioni Sicure”, al via a Brescello il progetto pilota di Regione e Ferrovie Emilia-Romagna - A Brescello, nel reggiano, prende il via da oggi il progetto pilota Stazioni Sicure, promosso da Ferrovie Emi ... sassuolo2000.it Piano "Stazioni sicure" sono quattro gli arresti - Quattro arresti negli ultimi giorni grazie ai controlli di esercito e forze dell'ordine svolti nell'ambito del piano "Stazioni sicure". ilgiornale.it Napoli, piano stazioni sicure: 22.000 persone controllate nel primo mese - Sono stati messi in campo, dall'8 gennaio 2025, i dispositivi per intensificare le attività di controllo in Piazza Garibaldi, assicurando una presenza rafforzata e visibile delle forze di polizia e ... ilmattino.it Una stazione più sicura, accogliente e connessa, rinnovata negli arredi e nelle dotazioni. A Brescello, nel reggiano, prende il via da oggi il progetto pilota Stazioni Sicure, promosso da Ferrovie Emilia-Romagna (Fer) e realizzato con il sostegno della Regione - facebook.com facebook Ferrovie: “Stazioni Sicure”, al via il progetto pilota di Regione e Ferrovie Emilia Romagna x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.