Stazione di Parma Cavandoli Lega | Dal 21 gennaio tutte le scale mobili in funzione

Dal 21 gennaio tutte le scale mobili della stazione di Parma saranno di nuovo operative. La notizia arriva dopo mesi di disagi per pendolari e viaggiatori, grazie alle sollecitazioni di Cavandoli (Lega) e all’intervento di Rete Ferroviaria Italiana, che ha fornito un cronoprogramma chiaro sui lavori di ripristino. Questa riattivazione mira a migliorare la qualità dei servizi e a ridurre i disagi quotidiani.

Riattivate le due scale mobili vicine all'ingresso principale su Piazza Dalla Chiesa e l'ascensore a servizio dei binari 2 e 3. Questo intervento completerà la sostituzione degli otto impianti a maggior flusso “A seguito delle continue sollecitazioni per risolvere i gravi disagi che da mesi affliggono i pendolari e i viaggiatori della stazione di Parma, Rete Ferroviaria Italiana, che ringrazio, ha fornito un cronoprogramma certo dei lavori in corso. In risposta a una mia richiesta, i vertici di RFI hanno ufficializzato che dal 21 gennaio saranno riattivate le due scale mobili vicine all'ingresso principale su Piazza Dalla Chiesa e l'ascensore a servizio dei binari 2 e 3". 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

