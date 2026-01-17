Startlist superG Tarvisio 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

La startlist del superG femminile di Tarvisio 2026, in programma domenica 18 gennaio, è disponibile con info su orari, pettorali delle italiane, copertura televisiva e streaming. L’evento, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, conclude un intenso fine settimana dedicato alla velocità, seguendo la discesa libera di sabato. Una giornata di gare che attira l’interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori, offrendo un'importante occasione di sport e spettacolo.

Domenica 18 gennaio si disputerà il superG femminile di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: si conclude il lungo fine settimana nella località friulana con una nuova gara all'insegna della velocità dopo la discesa libera del sabato. L'appuntamento è alle ore 11.15 per il penultimo appuntamento in questa specialità prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti meno di tre settimane. Sofia Goggia cercherà un pronto riscatto dopo non essere rientrata nella top-10 in discesa: la fuoriclasse bergamasca saprà rialzare la testa in un momento poco brillante? L'Italia potrà contare anche su Elena Curtoni e Laura Pirovano, ma attenzione anche al potenziale di Roberta Melesi.

