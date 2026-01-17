Sta covando | la pitta non si disturba

La pitta sta covando: è meglio non disturbare. Dopo tanto tempo, ho incontrato di nuovo l’amico Sandro, con cui sono cresciuto nella Contrada di Erba Alta. Non ci vedevamo da anni, ma il nostro legame è rimasto forte nel tempo. Questi incontri rappresentano un’occasione per condividere ricordi e rinnovare un’amicizia che, nonostante la distanza, resta viva nel cuore.

Magni Dopo tanto tempo che non ci incontravamo ho ritrovato l'amico Sandro, di poco più vecchio di me, ma tanti anni fa ragazzini assieme nella Contrada di Erba Alta, poi sempre stati in contatto molto stretto. Però ultimamente a causa dell'età la frequentazione si è un po' diradata. Quindi quando ci siamo ritrovati è stata una festa e l'occasione per "ritirar qua" tanti ricordi. Sandro è stato un personaggio importante nel mondo del calcio dilettantistico. Prima arbitro, poi allenatore di squadre importanti, infine è stato selezionatore della nazionale di calcio dilettanti, nominato da Carlo Tavecchio quando questi è stato presidente della Fgci.

